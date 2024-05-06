Şiş bilekler, ayaklar ve dizler için tedavi, şişmesini önlemenin yolları... Uzmanların önerisine hadi bakalım!

Ayak bilekleri, ayaklar ve dizler ağırlığınızı desteklemenin yanı sıra beslenme, hormonal değişimler ve belli rahatsızlıklar gibi faktörlerden etkilenmeleri sebebiyle vücudun en çok şişmeye müsait yerleridir. Çoğu zaman, ayak bilekleri, ayak ve dizlerdeki şişliklerin sebebi iltihapları daha da ağırlaştırıp toksin ve atık birikimine sebep olan ödemdir.

Alt uzuvlarınızın şişmesini etkileyebilen birçok faktör vardır. En çok görülen sebepler arasında hamilelik, aşırı kilolu olmak, obezite, uzun süre ayakta kalmak ve tabii ki vücudun aşırı ödem tutması bulunur. Ancak bazen şişliğin çeşidine de dikkat etmelisiniz. Kimi zaman şişlik karaciğer hastalığı, venöz tromboz veya lenf sisteminin tıkanması gibi daha ciddi bir problemin de habercisi olabilir.

Bilekleriniz, ayaklarınız ve dizleriniz uzun süre şiş kalıyorsa, sorunun köküne inmek için doktorunuza başvurmanız çok önemlidir. Diğer durumlarda şişlik kısa süreliyse,aşağıda anlattığımız doğal tedaviler tekrar normal bedeninize inmenize yardımcı olacaktır.

Egzersiz!

Bilekler, ayaklar ve dizlerdeki şişlik ağrılı olabilmesine rağmen, hiç fiziksel aktivite yapmamak durumu kötüleştirebilir. Genel kanının tersine, egzersiz alt uzuvlardaki şişliği azaltmanın ya da ortadan kaldırmanın en iyi yöntemlerinden biridir. Egzersiz yaptığınızda kan dolaşımınız artar ve kan pıhtısı gibi sorunlar önlenir.

Öneri: Yüzmeye başlamayı deneyin. Bu egzersiz bilekler, ayaklar ve dizlere çok fazla baskı uygulamayan düşük etkili bir egzersizdir.

Beslenmenizi iyileştirin ve tuz alımınızı azaltın

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gıda sağlıklı olmanın, daha iyi dolaşımın ve alt uzuvları etkileyen hastalıkların önlenmesinin kilit noktalarından biridir. Çoğunuzun bildiği gibi, aşırı tuz veya sodyum tüketimi ödemin ve vücutta toksin birikiminin en ana sebeplerinden biridir. Tuz alımınızı azaltmak bu noktada çok önemlidir. Tuzun yalnızca mutfaktaki beyaz kristallerde değil, marketten aldığınız diğer gıdalarda da bol miktarda bulunduğunu unutmayın.

Öneri: Tuzun birçok alternatifini ve tuzun etkilerini azaltmaya yardımcı olan bir dizi alternatif gıda seçeneği ve tarifini bulabilirsiniz. Fazla kilolardan ve obeziteden uzak durmak için daha sağlıklı beslenin.

Karahindiba!

Karahindiba güçlü idrar söktürücü ve detoks özellikleriyle bilinen popüler bir bitkidir. Bilekleriniz, ayaklarınız ve dizlerinizde yaşadığınız şişliğin inmesine büyük ölçüde yardımcı olarak ödemle savaşmanıza yardımcı olur.

Öneri: Karahindiba çayı yapın ve günde üç defa için. Ayrıca sıvıyı bir bez veya havlu yardımıyla doğrudan şişen bölgenin üzerine de uygulayabilirsiniz.

Epsom tuzları

Alt uzuvlardaki şişlikle mücadelenin bilinen en etkili ve klasik tedavilerinden biri de Epsom tuzlarıdır. Epsom tuzları iltihabı azaltarak ve hastalıklar ile diğer sorunları önlemek üzere dolaşımı uyararak uzuvların rahatlamasına yardımcı olurlar.

Öneri: Banyo suyunuza bir bardak Epsom tuzu ekleyin ve 15 dakika boyunca suyun içinde kalın. Şişlik yalnızca bileklerinizi ve ayaklarınızı etkiliyorsa, o zaman karışımı bir kabın içine dökebilir ve ayağınızı kabın içinde 20 dakika kadar bekletebilirsiniz.

Aloe vera



Bu bitkinin hem içeriden hem de dışarıdan vücut için sayısız faydası bulunmaktadır.Ancak en önemli özelliklerinden bir tanesi iltihapla savaşması ve toksinleriortadan kaldırmasıdır. Bu sayede alt uzuvlarda ödem oluşmasını engeller.

Öneri: Taze aloe bitkisi yaprağından jeli kazıyın ve sabahları aç karna ya su ya da meyve suyu ile karıştırarak iki yemek kaşığı tüketin. Diğer bir seçenek ise taze jeli doğrudan şiş bölgelere uygulamaktır.

Masaj

Ayak ve diz masajları dolaşımı uyararak ve ödemleri azaltmaya yardımcı olarakoldukça rahatlatıcı olabilir. Yumuşak hareketlerle daima kalbinizin yönünde masaj yapın.

Öneri: Daha iyi sonuçlar için şiş bölgelere masaj yaparken esans yağları kullanın. İltihap sökücü özelliklere sahip bazı esans yağları şöyledir:

Nane

Okaliptüs

Limon

Lavanta