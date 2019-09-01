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Sırtı yere gelmeyen başpehlivan Ali Gürbüz'ün hedefi "4'te 4"

- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzanan Gürbüz, gözünü memleketi Antalya'nın Elmalı ilçesindeki "Türk'ün ilk er meydanı"ndaki tarihi güreşlere dikti- 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan başpehlivan Ali Gürbüz:- "Hedefim, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde de birinci olarak bu sezonun en büyük dört güreş organizasyonunu başpehlivan olarak tamamlamak"- "Elmalı'da da mutlu sona ulaşmak istiyorum"

01 Eylül 2019 Pazar 11:19
Sırtı yere gelmeyen başpehlivan Ali Gürbüz'ün hedefi "4'te 4"


ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi gerçekleştirilecek tarihi güreşlerde de başpehlivanlığı kimseye kaptırmak istemiyor.

Başpehlivan dedesi Mehmet Gürbüz ve başpehlivan babası Recep Gürbüz'ün ardından ailenin üçüncü kuşağı olarak ata sporunu başarılı şekilde sürdüren Ali Gürbüz, babasının yolundan emin adımlarla ilerliyor.

Aile geleneği başpehlivanlığın üçüncü kuşak temsilcisi olan, Antalya'nın yıldız güreşçilerinden Ali Gürbüz, 2019'da katıldığı güreş organizasyonlarında başarıdan başarıya koştu.

Babasının kendisi doğduktan 8 ay sonra 1988'de kazandığı Kırkpınar başpehlivanlığının mutluluğunu yaşayamadan bir yıl sonra beynindeki tümörden dolayı vefat etmesiyle yetim kalan Ali Gürbüz, ailesinin gayreti ve güreşsever Antalya halkının teşvikiyle çok çalışıp kente altın kemer getiren güreşçiler arasına adını bir kez daha yazdırdı.

Kırkpınar'da 2011 ve 2012 yıllarında altın kemere uzanan 31 yaşındaki güreşçi, yaşadığı sakatlıklar ve diğer olumsuzluklara rağmen pes etmedi. Yedi yıl sonra 2019'da başpehlivanlığı yeniden kazanan Ali Gürbüz, ailesi ve Antalyalıları bir kez daha gururlandırdı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, bu yıl 20. Tarım ve Seracılık Festivali Güreşleri (Antalya-Kumluca), 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde (Antalya-Alanya), 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde (Balıkesir), 2. Burdur Yağlı Güreşleri, 28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde (Muğla-Seydikemer) de başpehlivanlığı rakiplerine kaptırmadı.


- "Elmalı'da da mutlu sona ulaşmak istiyorum"


Dedesi ve babasından devraldığı ata sporu yağlı güreşi büyük bir gururla sürdüren Ali Gürbüz, kazandığı müsabakalarla başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı.

Şimdi gözünü 6-8 Eylül'deki 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne diken Ali Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayılı günler kalan bu organizasyonunun hazırlıklarını sürdürdüğünü, Elmalı Yağlı Güreşleri'nin en önemli organizasyonlardan biri olduğunu ifade etti.

Elmalı Güreşleri'ni tarihi ve sezonun en önemli güreşi olarak nitelendiren Ali Gürbüz, şöyle konuştu:

"Bu sene dört büyük organizasyon vardı. Sezon başı Kumluca, daha sonra Kırkpınar, Kurtdereli güreşleri yapıldı. Şimdi sırada Elmalı var. Kumluca, Kırkpınar ve Kurtdereli güreş organizasyonlarında birinci oldum. Hedefim, 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde de birinci olarak bu sezonun en büyük dört güreşini başpehlivan olarak tamamlamak. Az bir zaman kaldı. Elmalı'da da mutlu sona ulaşmak istiyorum. Elmalı, önemli er meydanlarından. Türk'ün ilk er meydanı. Babamın mezarı da güreş sahasının hemen üstünde. Elmalı sahasında, seyircim, halkımın önünde birinci olmak istiyorum."

Başpehlivan Ali Gürbüz'ün, geçen yıl gerçekleştirilen 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri yarı finalinde "Sarı fırtına" olarak anılan hemşehrisi, kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı unvanına sahip Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ile mücadelesi 2 saat 15 dakika sürmüş, Gürbüz, er meydanında eşine az rastlanan mücadele sonunda Balaban'a yenilmişti.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:19
  1. Ali Gürbüz
  2. Başpehlivan
  3. Elmalı
  4. yağlı güreş

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