Sirte'de mahsur kalan Türk işçiler kurtarıldı

İşçilerin kurtarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Libya Kızılayı Misrata Şubesinin sosyal medya hesabından verilen bilgide, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in denetiminde bulunan Sirte şehrinde mahsur kalan 2 Türk işçinin kurtarıldığı ve Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'e teslim edildiği ortaya çıktı.

İHH ve Libya Kızılayı çaba gösterdi

Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, işçilerin, Büyükelçiliğin girişimleri neticesinde, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının koordinasyonuyla özgürlüklerine kavuştuğunu söyledi.

Gürmeriçliler, Libya'da kaçırılan 2 Türk işçinin lokanta sektöründe çalıştığını ve yaşam koşullarının yeterince sağlıklı olmadığı bir bölgede tutulduklarını belirterek, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, bir kaç gün içinde Türkiye'ye gideceklerini söyledi.