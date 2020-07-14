Sirte için geri sayım: Operasyon için hazırlıklar son aşamada

Libya’da terörist Hafter’e bağlı milislerin işgalindeki sahil kenti Sirte ve stratejik askeri hava üssüne ev sahipliği yapan Cufra bölgelerine operasyon için hazırlıklara hız verildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordusu, Sirte savaşına hazırlık için bölgeye asker ve zırhlı araç sevkiyatını sürdürdü. Sirte ve Cufra operasyon odasının komutanı yaptığı açıklamada Hafter milislerine karşı girilecek mücadelede hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Serrac’tan kritik toplantı

Libya Başbakanı Feyyaz el Serrac da önceki gün Trablus’ta komutanlar ile bir araya geldi. Toplantıya Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, Trablus Askeri Bölgesi Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan, Orta Bölge Komutanı Tümgeneral Muhammed el-Haddad ve Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal katıldı Toplantıda, Sirte-Cufra bölgesine yönelik operasyonların seyri ve kurtarılan bölgelerde güvenliğin temin edilmesi konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca, dost ülkelerle ortaklık programları kapsamında Libya ordusunun savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuşuldu.

Ortak güç birimi kuruluyor

Libya ordusu, Hafter’den kurtarılan bölgelerde “güvenliği sağlayacak” ve silahlı grupların eylemlerine son verecek “Ortak Güç” isimli yeni bir emniyet birimi kurulmasına karar verdi. Yeni güvenlik biriminin sorumluluk alanları “Libya’nın batı bölgesinde giriş-çıkış emniyetini tesis etmek, araç ve silah akışını kontrol ederek bunların varlığını güvence altına almak, yetkilendirilen bölgede yasaya karşı gelen grupların; tüm resmi ve özel binalar ile kamplardan tahliye etmek ve bu mekanları yetkili mercilere teslim etmek” şeklinde sıralandı.

(Yenişafak)