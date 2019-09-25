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Sırrı Süreyya Önder’in dosyası AYM’de

Eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 3 yıl 6 ay hapis cezası aldığı dosya Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’na sevk edildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:24
Sırrı Süreyya Önder’in dosyası AYM’de

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 İstanbul Kazlıçeşme’de yapılan Nevruz’undaki konuşması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan Önder’e üç yıl altı ay hapis cezası vermişti.

Yerel mahkemenin kararını yerinde bulunmuştu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını yerinde bulmuş ve ceza kesinleşmişti. Sırrı Süreyya Önder de, cezaya itiraz ederek AYM’ye avukatı aracılığıyla başvuruda bulunmuştu. Önder’in AYM’ye başvurusu görüşüldü ve dosya AYM Genel Kurul’a sevk edildi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:24
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Milletin iradesiMilletin iradesi10 dk önce
    çiban başlarından bir taneside bu.

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