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Gündem Sırrı Süreyya Önder sınırı aştı! Meclis kürsüsünden AK Partiye tehdit! “Yargılanacaksınız”
Gündem

Sırrı Süreyya Önder sınırı aştı! Meclis kürsüsünden AK Partiye tehdit! “Yargılanacaksınız”

Yeniakit Publisher
2024-05-17 06:52:00 -

Sırrı Süreyya Önder kamuoyunda Kobani davası olarak bilinen dava sonucu sonrası TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada Ak Parti’nin ileride yargılanacağını kast ederek “AK Parti cenahı bunun farkına varmadı ama günbegün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz bu da Ak Partinin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir.” Dedi.

HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada karar açıklandı. Silahlı terör örgütüne üye olmak da dahil birçok suçtan hüküm giyen Demirtaş 42, Yüksekdağ ise 30 yıl hapis cezası aldı. Davaya, Meclis Başkanvekili unvanıyla yönettiği TBMM oturumundan tepki gösteren Sırrı Süreyya Önder, Önce AK Partiyi ileride yargılamakla tehdit ederek, sonra da “Birleşimi kapatmadan önce, zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum.” Diyerek terörden hüküm giyenleri selamladı.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder şöyle konuştu; “Kobani davasında yağdırılan cezalara muhatap olan arkadaşlarımın hiç biri tarafından hak edilmiş bir şey değil… Maalesef bütün uyarılarımıza rağmen AK Parti cenahı bunun farkına varmadı ama günbegün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz bu da Ak Partinin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir ceza konusu yapılmıştır.”

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