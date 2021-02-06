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Aktüel Sırrı çözülmeye çalışılıyor! Vali duyurdu: Kısa süre içinde açıklama yapılacak
Aktüel

Sırrı çözülmeye çalışılıyor! Vali duyurdu: Kısa süre içinde açıklama yapılacak

Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu, yaklaşık 3 metre yükseklik ve 1 metre genişliğindeki monolitle ilgili incelemeler sürüyor. Vali Erin, "Kısa süre içerisinde ne olduğuyla ilgili açıklama yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:32:00 -
Sırrı çözülmeye çalışılıyor! Vali duyurdu: Kısa süre içinde açıklama yapılacak

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan toprağa saplı metal blokun (monolit) sırrı çözülmeye çalışılıyor.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa saplı metal blok bulundu.

Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve incelemede bulundu.

Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör." ifadesinin yazılı olduğu metal bloku görmek isteyen çok sayıda vatandaş da bölgeye geldi.

Örencik Mahallesi'nde yaşayan tarla sahibi Fuat Demirdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah tarlasına geldiğinde toprağa saplı metal bloku fark ettiğini, durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi.

Mahallece çok tedirgin olduklarını anlatan Demirdil, metal blokun arazisinden kaldırılmasını ve kim tarafından tarlasına getirildiğinin belirlenmesini istedi.

Mahalle sakini Musa Kaçar da metal bloku gördüklerinde çok korktuklarını ifade ederek, yetkililerin olayı aydınlatmasını beklediklerini söyledi.

Metal blokla ilgili güvenlik güçlerinin önlemi sürerken, tarlaya "nereden ve nasıl" getirildiğine yönelik ayrıntıların tespiti için incelemeler sürüyor.

Vali Erin bölgeyi ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, metal blokun bulunduğu bölgede inceleme yaptı, görevlilerden ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı.

Erin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an size verebileceğim bir bilgi yok. İşin ehli olan uzmanlar incelemesini yapıyor. Kısa süre içerisinde ne olduğuyla ilgili açıklama yapılacak. Biz de merak ediyoruz ne olduğunu." dedi.

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Yorumlar

Ulvi

Gökyüzüne bakmaya gerek yok.Yerdede bir sürü ayı var.Kadın döven,öldüren;Trafikde magandalık yapan;Zorbalık yapan vs....
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Sultan Abdülhamid Han ın Türk alfabesi çalışmaları

TÜRK ALFABESİ ve o bizim. Resmi Türklerin. Maşallah kim yaptıysa helal olsun. Egemenlik Türklerindir.
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