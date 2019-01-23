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Sırra kadem basan oyuncunun ses kayıtları ortaya çıktı

İngiltere'den Fransa'ya giderken uçağı Manş Denizi’nin üzerindeyken kaybolan Emiliano Sala'nın ses kayıtları ortaya çıktı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:58
Sırra kadem basan oyuncunun ses kayıtları ortaya çıktı

Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla uçakta yaptığı görüşmenin ses kaydı yayınlandı.

Uzun yıllar Fransa’da futbol kariyerini sürdüren ve son olarak Leganes forması giyen Diego Rolan, Cardiff’e giderken uçağı Manş Denizi’nin üzerindeyken kaybolan Emiliano Sala ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arkadaşına mesaj yollamış

Diego Rolan, Emiliano Sala’nın uçaktayken bir arkadaşına mesaj gönderdiğini söyledi.

Fransız basınına kısa bir açıklama yapan Diego Rolan, ”Emiliano Sala uçaktayken bir arkadaşına mesaj yollamış. Mesajda ona korktuğunu ve ‘Eğer benden 1,5 saate kadar mesaj alamazsanız, sebebini biliyorsunuz.Beni bulmak için birini gönderirler mi bilmiyorum, çünkü bulamazlar. Korkuyorum.’ demiş” ifadelerini kullandı.

Ses kaydı yayınlandı

Bu açıklamaların ardından Arjantin basını da Sala’nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajı yayınladı. Sala’nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda ”Uçak parçalara ayrılacak gibi. Eğer benden 1,5 saate haber alamazsanız, sebebini biliyorsunuz.Beni bulmak için birini gönderirler mi bilmiyorum, çünkü bulamazlar. Korkuyorum.” ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:58
  1. Emiliano Sala uçak kazası
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