Sırp kalecinin yaptığı olaya bak sen! Bakalım UEFA ne karar verecek?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında PSV'ye konuk olan Sevilla'nın Sırp kalecisi Marko Dmitrovic, karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahaya giren Hollandalı bir taraftarın yumruklu saldırısına maruz kalınca kendisini savundu.UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Sevilla-PSV ile karşılaştı.

Karşılaşmanın oynandığı sırada bir PSV taraftarı, sahaya girerek Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic’e saldırdı.

Sevilla’nın 34 yaşındaki 1.94 boyundaki Sırp kalecisi, kendisine vurmaya çalışan taraftarı etkisiz hale getirdi.

Kırmızı kart görmedi

Ardından sahaya giren güvenlik görevlileri, saldırganı saha dışına çıkarttı. Kendisini koruyan Dmitrovic kırmızı kart görmedi.

Maç sonu konuşan Sırp file bekçisi şunları söyledi.

"Daha önce hiç kavga etmedim. Bana vurdu.... Ama kendimi nasıl savunacağımı biliyorum."

Öte yandan mücadeleyi PSV, 2-0 kazansa da turu ilk maçı 3-0 yenen Sevilla atladı.

Josef de Souza olayı akıllara geldi

Dmitrovic'in olayı akıllara Ankaragücü-Beşiktaş maçını getirdi. Sahaya inen taraftarlar Beşiktaşlı futbolculara saldırmış, karşılık veren Josef de Souza kırmızı kart görmüştü.