Siron (ziron) tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Siron (ziron) tarifi

Yapımı için malzemeler

3 adet yufka

500 gram orta yağlı kıyma

2 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

750 mililitre tavuk suyu

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Ziron (siron) tarifi nasıl yapılır?

Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup soğanı küçük doğrayıp kıyma ile beraber suyunu çekene kadar kavurun. Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın. Yufkalarınızı ikiye katlayıp üst üste dizin. 3-4 parmak genişliğinde bir rulo yapın. Sonra bu ruloyu yine 3 parmak genişliğinde dilimlere ayırarak küçük yufka ruloları elde edin. Bunları kesik kısımları üste gelecek şekilde tepsiye dizin. 200 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar pişirin Fırından çıkardığınız yufkaların üzerine tavuk suyundan gezdirip hafifçe yumuşamasını sağlayın. Kavurduğunuz kıymayı da yufkaların üzerine yayın. Sarımsağı dövüp yoğurtla karıştırın. Kıymaların ve yufkaların üzerine yoğurdu gezdirin. Bu esnada tereyağını kızdırın. İçine pul biber ve naneleri ekleyin. Hafifçe yakıp yoğurdun üzerini bu yağla süsleyin.