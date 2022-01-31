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Kadın - Aile Siron (ziron) tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Siron (ziron) tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Doğu ve Karadeniz bölgelerinde sıklıkla kullanılan tariflerden olan Siron yemeği, yufka ve kıyma üzerine yoğurtlu sos dökülmesiyle hazırlanıyor. İşte “Ziron nasıl yapılır?” diye merak edenleri için kolay tarif...

Yeniakit Publisher
2022-01-31 16:30:00 - 2022-01-31 16:37:09
Siron (ziron) tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Siron (ziron) tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet yufka
  • 500 gram orta yağlı kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 750 mililitre tavuk suyu
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Ziron (siron) tarifi nasıl yapılır?

Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup soğanı küçük doğrayıp kıyma ile beraber suyunu çekene kadar kavurun. Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın. Yufkalarınızı ikiye katlayıp üst üste dizin. 3-4 parmak genişliğinde bir rulo yapın. Sonra bu ruloyu yine 3 parmak genişliğinde dilimlere ayırarak küçük yufka ruloları elde edin. Bunları kesik kısımları üste gelecek şekilde tepsiye dizin. 200 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar pişirin Fırından çıkardığınız yufkaların üzerine tavuk suyundan gezdirip hafifçe yumuşamasını sağlayın. Kavurduğunuz kıymayı da yufkaların üzerine yayın. Sarımsağı dövüp yoğurtla karıştırın. Kıymaların ve yufkaların üzerine yoğurdu gezdirin. Bu esnada tereyağını kızdırın. İçine pul biber ve naneleri ekleyin. Hafifçe yakıp yoğurdun üzerini bu yağla süsleyin.

 

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