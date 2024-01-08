Şırnak'tan petrol fışkırıyor: Bir ilimizde daha yeni petrol umudu yeşerdi! Enerji Bakanı Bayraktar, bölgeye sondaj vuruluyor

Yıllardır petrol yok denilerek arama yapılmayan Türkiye’de son 20 yıldır artırılan çalışmalarla petrol yatakları keşfediliyor. Şırnak-Gabar’da bulunan devasa rezervlerden sonra sıra Van’da yeni petrol yatakları bulmaya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Van’da kış koşulları nedeniyle başlayamadık fakat yılın ilk çeyreğinde orada da başlamayı hedefliyoruz. Lokasyonumuzu tespit ettik. Türkiye’nin her yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’de, ülkemizin ihtiyacı olan petrol ve doğalgaz nerede varsa onu bulmak için çalışmalarımıza ve gayretlerimize devam edeceğiz. Türkiye’nin mutlaka enerjide dışa bağımlılığını düşürmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda hep birlikte çalışacağız” dedi.

varil seviyesine çıkılacağı belirtiliyor. Üretimin artırılması sonucunda bölgede sağlanan istihdamın da bin 200 kişiden 5 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye, denizde ve karadaki yetki alanlarında petrol ve doğalgaz keşiflerine yönelik sismik arama ve sondaj çalışmalarına özellikle 2015’ten sonra hız kazandırdı. İlk derin deniz sondaj gemisi Fatih’in 2017’de satın alınmasını takip eden yıllarda TPAO filosuna katılan Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile yerli ve milli imkânlarla üretilen Koca Yusuf Sondaj Kulesi, Türkiye’nin enerjide izlediği yeni yol haritasında ilk adımları oluşturdu. Petrol üretiminde de istikrarlı bir yükseliş kaydedildi. Türkiye’nin ham petrol üretimi 2019’da günlük ortalama 57 bin varil, 2020’de 61 bin varil olurken, bu miktar 2021’de 65 bin varil, 2022’de ise 70 bin varil seviyesine ulaştı.



GABAR KEŞİFLERİ



2022 yılında ayrıca Şırnak-Gabar Dağı’nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiği açıklandı. Günlük yaklaşık 1 milyon varil tüketimi bulunan Türkiye’nin üretilebilir petrol rezerv miktarı da söz konusu keşifle 450 milyon varilden 600 milyon varile çıktı. Bölgede yoğun bir şekilde sürdürülen arama ve sondaj çalışmaları sonucunda Mayıs 2023’te Gabar’da Şehit Aybüke Yalçın adı verilen sahada günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip yeni bir keşif yapıldığı duyuruldu. TPAO, Şehit Aybüke Yalçın Sahası’ndaki yeni keşfin toplam ‘yerinde petrol rezerv’ miktarının yaklaşık 1 milyar varil olduğunu açıkladı. Ham petrol üretimi 2023’te günlük ortalama 80 bin varile ulaşan Türkiye, yeni sahalardaki üretimle birlikte bunu 2024 sonuna kadar 200 bin varil seviyesine çıkarmayı hedefliyor.



PETROL ŞEHRİ



Şırnak Gabar Dağı’nda Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu’nu ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki ham petrol üretiminin son durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar terörle anılan Şırnak’ta Cumhuriyet tarihinin karadaki en büyük petrol keşfinin yapıldığını hatırlatan Bayraktar, buradaki petrol üretiminde kısa bir sürede 30 bin varil seviyesine ulaşıldığını söyledi. Şırnak’ın önümüzdeki 3 ayda, Türkiye’nin en büyük petrol üreten ili haline geleceğini belirten Bakan Bayraktar, “Şırnak, 2024 yılı sonuna geldiğimizde, 100 bin varil üretim hedefine ulaştığımızda da açık ara Türkiye’nin bir numaralı petrol şehri olacak” dedi.



İHTİYACIN YÜZDE 10’U



Şırnak’ı bir enerji üssü olarak tanımladıklarını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: “Sadece petrol değil, burada madenler, jeotermal kaynaklar, güneş santralleri, rüzgar santralleri olacak. Dolayısıyla adeta enerji üssü haline gelmiş bir Şırnak hedefliyoruz. Bunun en önemli projelerinden biri Gabar’daki petrol. Bugün bu sahalarda 30 civarında kuyu açtık.

23 kuyudan üretim yapıyoruz, günlük yaklaşık 30 bin varillik bir üretim var. Hedefimiz, bu üretimi 2024 sonunda 100 bin varile çıkarmak. Bu sayede, sadece bu bölgeden Türkiye’nin günlük ihtiyacının yüzde 10’unu karşılamış olacağız.”

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Petrol üretiminin bölgede istihdam imkanlarını da artıracağına dikkati çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu bilgileri de verdi: “Cumhurbaşkanımız, Aile ve Gençlik Bankası ile gerek Gabar’da gerek Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşiflerimizin gelirlerinin milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda sarf edilmesi ile alakalı bir vizyon ortaya koymuştu. Bu yasalaştı, Meclisimiz’den geçti. Dolayısıyla biz buradaki petrol üretimini artırdıkça önce gençlerimiz, ailelerimiz başta olmak üzere buradaki zenginliği, refahı tüm milletimize yaymış olacağız. Bu bölgede istihdam imkânları artacak. Burada şu anda 1200 kişiye istihdam sağlıyoruz. 2024 yılının sonuna kadar 100 kuyuya çıktığımız gün bu rakam yaklaşık 5 bine ulaşacak ve istihdam imkânları daha da artacak.”

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