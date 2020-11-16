Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta 1 askerimizin şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından konu ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Şırnak /Silopi’de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı’nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.