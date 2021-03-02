Şırnak'ta yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Şırnak'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanmasının heyecanı yaşandı.

Tedbirler alınarak açılan okullarda öğrenciler, uzun bir aranın ardından öğretmenleri, arkadaşları ve okullarına kavuştu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı okullarda verilen aranın ardından ilk ders zili çaldı.

Sınıflara giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ders başı yaptı.

Orgeneral Edip Başer İlk ve Ortaokuluna gelen İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ın düşük riskli iller arasında yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Salgın süresince öğrencilerin uzaktan eğitimle eğitimlerini gördüklerini aktaran Şener, süreç içerisinde sabırla kendilerine destek veren velilere teşekkür etti.

Şener, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonraki süreçte öğrenciler okullarından ayrı kalmazlar. Öğretmen ve öğrenciler sabah okullarında eğitimlerine başladılar. Öğretmen öğrenci buluşması özlemle yaşandı. Uzun bir süre birbirinden salgın nedeniyle ayrı kalmak zorunda kaldılar. Güzel bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uyacağız. İlimizin okullarının tamamı temiz okul sertifikasını aldı. Bu konuda da tüm önlemlerimizi aldık. Güzel bir eğitim öğretim dönemi olmasını, öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

Öğrenci Merra Pehlivan da okulunun bir daha kapanmasını istemediğini belirterek, "Okulumun açıldığı için çok mutluyum. İnşallah bir daha kapanmaz. Eğer kapanırsa çok üzülürüm." dedi.

Zeynep Bedir ise okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok özlediğini anlatarak, okulun açılmasıyla onlarla hasret giderdiğini dile getirdi.