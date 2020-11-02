  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
Aktüel

Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 23:01:12 -
Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla dün sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Aliyev müjdeyi dünyaya duyurdu

Başarılı operasyonlarına devam eden Azerbaycan ordusu 8 köyü daha işgalci Ermenistan'dan kurtardı.
Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek açıklama! '30 Ekim'in arkasında o gemi var'
Gündem

Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek açıklama! '30 Ekim'in arkasında o gemi var'

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin Haarp teknolojisi ile ilgili olabileceğini savundu.
Tükendiler! Ermenistan ordusu geri çekiliyor
Dünya

Tükendiler! Ermenistan ordusu geri çekiliyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren çatışmalarda Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Erm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay