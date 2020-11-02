Şırnak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla dün sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.