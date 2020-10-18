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Aktüel Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni
Aktüel

Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Şırnak'ta halen devam eden 10 kara yolu yatırımımızla 490 kilometreyi aşkın yol yapıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:01:38 -
Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni

ŞIRNAK (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şırnak'ta devam eden 10 kara yolu yatırımıyla 490 kilometreyi aşkın yol yaptıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şırnak Valiliği önünde gerçekleştirilen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ulaştırma ve altyapı atılımını güçlenerek sürdürdüklerini söyledi.

AK Parti hükümetinin bu zaman zarfında ortaya koyduğu dünya ölçeğindeki dev projeler kadar memleketin el değmemiş köşelerine götürdüğü hizmetler sayesinde de halkın yaşam standartlarının büyük bir dönüşüm geçirdiğini aktaran Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımıza iş, aş, eğitim, kültür götüren demir yollarını, kara yollarını, tünelleri, köprüleri inşa etmeye devam ediyoruz." dedi.

Bugün yine bölgede ulaşımın niteliğine, halkın yaşam standartlarına katkısı olacak Cizre-Şırnak yolunun açıldığını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yolumuz, Siirt, Van ve Hakkari ile kuzey-güney yakasında Karadeniz bölgesini bağlayacak. Irak ve Suriye gümrük kapılarına ulaşan bir güzergahta ulaşımı güvenli, konforlu bir hale getirecek. Yolumuzun yüksek niteliği bu hat üzerinde olumlu bir etki yaparken inşallah ekonomik canlılığa, yeni iş olanakların oluşmasına da vesile olacaktır. Binlerce yıldır geçit vermez denen Cudi Dağı'nı delerek inşa ettiğimiz tünellerimizin ve viyadüğümüzün hizmete girmesiyle birlikte yolumuz 8 kilometre daha kısalıyor. Yolumuzun hizmete girmesiyle zamandan 55 milyon 600 bin lira, akaryakıt tüketiminden 19 milyon 800 bin lira olmak üzere yıllık 75 milyon 400 bin lira tasarruf sağlayacağız. Şırnak'ta halen devam eden 10 kara yolu yatırımımızla 490 kilometreyi aşkın yol yapıyoruz."

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaptıkları projelerin bambaşka anlam taşıdığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu projeler aslında burada yaşayan halkımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza uzatılan şefkatli güçlü bir el anlamına geliyor. Bizlere gösterdiğiniz hedeflere ulaşmak için tüm ekibimiz büyük bir şevkle yılmadan, yorulmadan çalışmaktadır. İlk günkü heyecanla daha nice projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Cudi Dağı tüneli ve viyadüğünün vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Şırnak'a yapılan güzellikleri paylaşmanın ve bu açılışları gerçekleştirmenin son derece önemli olduğunu söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte her alanda 17 yılda 17 milyar lirayı bulan yatırımların sağlandığını belirterek, özellikle de güvenlik ve huzur ikliminin tesisinden dolayı Şırnaklılar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

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