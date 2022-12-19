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Yerel Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yerel

Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 19:41:00 -
Şırnak'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı tır, İnci köyü mevkisinde Orhan Bayram idaresindeki 27 AIL 003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram, Nurettin ve Zafer Üstev ile Melik Kırmızıgül yaşamını yitirdi, tır sürücüsü Kadir Çapın ve Nursait Edis yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı. Araç kamerasınca kaydedilen görüntüde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın hafif ticari araçla çarpıştığı görülüyor.

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