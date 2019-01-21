Şırnak'ta teröristlerin inlerine girildi Cudi Dağı'nda kötü hava şartları altında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştiren Mehmetçik, teröristlerin kış üslenmelerini imha etti.

Geçtiğimiz senelerde, kış mevsiminde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlara ara verilir, askerler üslerine çekilirdi. Şimdi ise Mehmetçik yaz-kış teröristlerle mücadele ediyor, teröristlere nefes dahi aldırmıyor. 2 bin 920 rakımlı Cudi Dağı'nda operasyon Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cudi Dağı'nın 2 bin 920 rakımlı kırsalında, terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. 3 mağara, 2 barınma alanı, 1 sığınak Operasyonda; PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 mağara, 2 barınma alanı ve bir sığınak tespit edildi. 30 kilo amonyum nitrat bulundu Yapılan aramalarda; 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, kablo ve yaşam malzemesi bulundu. Mağara, sığınak ve barınma alanları kullanılmaz hale getirildi, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

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