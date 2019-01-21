Şırnak'ta teröristlerin inlerine girildi
Cudi Dağı'nda kötü hava şartları altında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştiren Mehmetçik, teröristlerin kış üslenmelerini imha etti.21 Ocak 2019 Pazartesi 21:26
Geçtiğimiz senelerde, kış mevsiminde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlara ara verilir, askerler üslerine çekilirdi. Şimdi ise Mehmetçik yaz-kış teröristlerle mücadele ediyor, teröristlere nefes dahi aldırmıyor.
2 bin 920 rakımlı Cudi Dağı'nda operasyon
Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cudi Dağı'nın 2 bin 920 rakımlı kırsalında, terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
3 mağara, 2 barınma alanı, 1 sığınak
Operasyonda; PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 mağara, 2 barınma alanı ve bir sığınak tespit edildi.
30 kilo amonyum nitrat bulundu
Yapılan aramalarda; 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, kablo ve yaşam malzemesi bulundu.
Mağara, sığınak ve barınma alanları kullanılmaz hale getirildi, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.
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