Şırnak'ta terör saldırısı! Yaralılar var
Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 3 bekçi yaralandı.11 Temmuz 2019 Perşembe 23:22
Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırıda 3 bekçi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
İlçe merkezi Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi'nde teröristlerce önceden çöp konteynerine konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 3 bekçi yaralandı.
Yaralı bekçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı.
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