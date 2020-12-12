Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
PKK'ya eş zamanlı operasyon
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi amacıyla Cizre ilçesinde YPS ve "gençlik yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
6 şüpheli gözaltına alındı
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.