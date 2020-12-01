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Aktüel Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
Aktüel

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:43:37 -
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefi olan demokratik özerkliğin sözde kurucu meclisi ve KCK/TM'nin parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı DTK (Demokratik Toplum Kongresi) bünyesinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerinin yakalanması için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında sözde eski eş başkanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda, 3 av tüfeği ile çok sayıda çeşitli dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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