Şırnak'ta terör örgütü PKK'dan aranan 4 şüpheli yakalandı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cizre'de terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı denildi.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırmızı kategorideki PKK'lı öldürüldü

Geçtiğimiz günlerde de terör örgütü PKK'nın üst düzey yetkilisi öldürülmüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin sözde botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ve terörden arananlarda kırmızı kategoride yer aldığı tespit edildiği belirtildi.