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Gündem Şırnak'ta terör operasyonu! Tutuklamalar var
Gündem

Şırnak'ta terör operasyonu! Tutuklamalar var

Şırnak merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 26 kişiden 9'u tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 16:12:00 -
Şırnak'ta terör operasyonu! Tutuklamalar var

Valilikten yapılan açıklaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçeleri, Adana, Hakkari ve Siirt'te şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem hazırlığında olduklarına dair bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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