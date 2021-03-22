  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şırnak’ta terör operasyonu
Yerel

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:08:00 -
Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 15-21 Mart'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ilgili ildeki birime teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardım isteyen evsiz gence silahlı saldırı
Yaşam

Yardım isteyen evsiz gence silahlı saldırı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde evsiz bir genç yardım istemek için durduğu araçtaki şahıslar tarafından bacağından vurularak hastaneye kaldı..
İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı
Gündem

İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı

Bir televizyon programına konuk olan İtalyan analist, Türkiye'nin Akdeniz'de giderek yükselen bir güç olduğunu belirterek, "Türkler eşsiz bi..
Teröristler, AK Partililerin araçlarını yaktı!
Siyaset

Teröristler, AK Partililerin araçlarını yaktı!

Terör örgütü PKK'nın bağlı olduğu HBDH, Ağrı'da AK Partililere ait araçları ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi. Saldırının ardından kan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay