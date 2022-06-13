Şırnak’ta terör operasyonu; 12 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü son bir haftadır düzenlediği operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik başlattığı operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldıklarını duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Şırnak polisi terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına alındığını duyurdu.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 6-12 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Terörle mücadele kapsamında Müdürlüğümüzce 06 – 12 Haziran 2022 tarihleri arasında İl genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde; Gözaltına alınan toplam 12 şüpheliden;1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmış, 8 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”