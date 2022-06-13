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Aktüel Şırnak’ta terör operasyonu; 12 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Şırnak’ta terör operasyonu; 12 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü son bir haftadır düzenlediği operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik başlattığı operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 17:25:00 -
Şırnak’ta terör operasyonu; 12 şüpheli gözaltına alındı

YENİ AKİT  ANKARA

Şırnak polisi terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına alındığını duyurdu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 6-12 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Terörle mücadele kapsamında Müdürlüğümüzce 06 – 12 Haziran 2022 tarihleri arasında İl genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde; Gözaltına alınan toplam 12 şüpheliden;1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmış, 8 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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