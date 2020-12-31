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Aktüel Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Aktüel

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Anne Hamdiye Aslan: - "Artık analar ağlamasın ciğerleri yanmasın. Oğlum HDP'nin eliyle dağa kaçırıldı, onlardan da istemek hakkımdır" - Anne Emine Üstek: - "14 yaşındaki çocuklara nasıl kıydılar, bize bunu yaşatmaya ne hakları vardı? Allah hakkımızı onlara bırakmasın"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:18:15 -
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kürt Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP" sloganları attı.

HDP'li bir kadın ile anneler arasında yaşanan kısa süreli gerginliği polis önledi.

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Arslan, evladını HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Yeni yılın tüm insanlığa hayır getirmesini dileyen Arslan, yeni yılda çocuklarına kavuşmayı beklediklerini aktardı.

Arslan, şöyle konuştu:

"Bu milletvekilleri, özgürlük adı altında bir sürü sorunu dile getiriyor, neden çocuklarımızın özgürlüğünden bahsetmiyorlar? Çocuklarımızın hak ve özgürlüğü nerede kaldı? Ellerini vicdanlarına koysunlar. Çocuğumuzun hakkını aramak için geliyoruz. Evladımı okutmak belirli bir seviyeye getirmek için büyütmüşken hayatının baharında bedenimden koparıp aldı, buna ne hakları vardı? Çocuğumun bana verilmesini istiyorum. Artık analar ağlamasın, ciğerleri yanmasın. Oğlum HDP'nin eliyle dağa kaçırıldı, onlardan da istemek hakkımdır."

Anne Emine Üstek de oğlu Metin Üstek'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını, sağlığı el verdikçe oğlunu HDP'den istemek için her perşembe eylem yapacağını bildirdi.

Üstek, "14 yaşındaki çocuklara nasıl kıydılar, bize bunu yaşatmaya ne hakları vardı? Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Her gün oğlumun fotoğraflarına bakarak uyanıyorum, onun özlemiyle yanıp tutuşuyorum. Onu çok merak ediyorum. Bize bunu yaşatanlar da aynı acıyı yaşasın istiyorum." ifadelerini kullandı.

Amcası ve 2 kardeşi terör örgütü tarafından şehit edilen Pakistan Aydemir de annelere destek olmak için geldiklerini ve her perşembe günü eyleme devam edeceklerini ifade etti.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.




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