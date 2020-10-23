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Aktüel Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı
Aktüel

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:58:17 -
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 şahin, kartal ve kerkenez doğaya bırakıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta yaralı bulunan 2 şahin ile kartal ve kerkenez, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kentte vatandaşların yaklaşık 4 ay önce arazide yaralı bulduğu, ardından Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen 2 şahin ile kartal ve kerkenezin tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 4 kuş, Şırnak-Siirt kara yolunun 10. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kuşların 4 aylık tedavinin ardından uçma seviyesine geldiğini söyledi.

Kuşları tekrar kendi yaşam alanlarına bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kalay, "Vatandaşlarımızdan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını imkanları varsa bize ulaştırmalarını, yoksa telefonla bildirmelerini istiyoruz. Bu tür yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılması çok önemli." diye konuştu.


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