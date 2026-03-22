Şırnak’ta sel dehşeti! Dere yatakları taştı, devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu!

Şırnak genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış, Kasrik beldesi ve İdil ilçesine bağlı Oyalı köyü başta olmak üzere birçok bölgede sel ve taşkınlara neden oldu. Dere yataklarının taşması sonucu yerleşim yerleri, tarım arazileri ve hayvansal barınaklar çamur altında kaldı. Yağış sonrası meydana gelen taşkınlar nedeniyle ev ve ahırlarda maddi hasar oluşurken, tarım alanları su altında kaldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Taşkın hadiselerinin ardından Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye sokuldu. Afet müdahale ekipleri; dalgıç pompa, motopomp, vidanjör ve iş makineleriyle su tahliyesi ve çamur temizleme çalışmalarına başladı. Sahanın temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için DSİ, İl Özel İdaresi, karayolları, Cizre ve Kasrik belediyeleri ile TPAO’ya ait iş makineleri ortak çalışma yürüttü. Ekipler, dere yatakları ile köprü ve menfez yapılarında biriken dolgu malzemelerini temizleme işlemlerini sürdürüyor.

Hasar tespit süreci başlıyor

Bölgede durumun kontrol altına alınmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yapı hasar tespiti, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise hayvan telefi ve tarımsal zarar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Şırnak Defterdarlığına bağlı ekiplerin de kısa süre içinde eşya hasar tespitlerine başlayarak vatandaşların zararlarının karşılanması noktasında süreci işleteceği öğrenildi.

Konuyla ilgili Şırnak AFAD’dan yapılan açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ve vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmaların gece boyunca devam ettiği belirtildi.