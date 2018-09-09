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Şırnak'ta PKK'nın 'şehir yapılanması'na operasyon: 23 kişi gözaltına alındı

Silopi ve Cizre ilçelerinde terör örgütü PKK'nın 'şehir yapılanması' YPS'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

09 Eylül 2018 Pazar 17:52
Şırnak'ta PKK'nın 'şehir yapılanması'na operasyon: 23 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü'nce Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın, 'şehir içi yapılanması' YPS'yi organize ederek, harekete geçirmeye çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Operasyon kapsamında, 23 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alınmış, evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu, sim kart, hafıza kartı ve örgütsel dokümanlar ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmekte olup, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:52
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