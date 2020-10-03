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Aktüel Şırnak'ta patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
Aktüel

Şırnak'ta patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:15:58 -
Şırnak'ta patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve el yapımı patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmada, ilçe yapılanmasında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist takibe alındı.

Güvenlik birimlerince yakalanan terörist M.A'nın sırt çantasında el yapımı patlayıcı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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