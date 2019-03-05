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Şırnak’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

05 Mart 2019 Salı 09:19
Şırnak’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü Çiçekli Mahallesinde bulunan vaşak yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Vaşağı çekmeyi başaran Zeki Östünç isimli vatandaş ilk defa böyle bir hayvanla karşılaştığını söyledi. Östunç, "Yıllardır bu yörede ilk defa böyle güzel bir hayvan türü görüyorum. Araçla seyir halindeyken aniden yola çıkan vaşağı gördüm. Hemen telefonla videoya aldım, nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu biliyordum. Hiçbir şey yapamadan doğadaki hayatıyla baş başa bıraktım" dedi.


Hayvan, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:19
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