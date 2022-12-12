Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 69 gözaltı!
Şırnak merkez ve 6 ilçede gümrük kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta polis ve jandarma, kent merkezinde ve 6 ilçede gümrük kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Habur Sınır Kapısında da yapılan operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, 7 bin 189 adet sigara, 652 litre kaçak motorin, 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 6 adet fişek, 30 kilogram çay, 20 adet cep telefonu, 9 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet tarihi eser, 1 adet sahte belge, 4 bin 600 TL para ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 69 şüpheliden 53’üne kaçakçılık, 15’ine asayiş, birini terör suçundan adli işlem yapıldı. (İLKHA)