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Yerel Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 69 gözaltı!
Yerel

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 69 gözaltı!

Şırnak merkez ve 6 ilçede gümrük kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 69 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 19:11:00 -
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 69 gözaltı!

Şırnak'ta polis ve jandarma, kent merkezinde ve 6 ilçede gümrük kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Habur Sınır Kapısında da yapılan operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, 7 bin 189 adet sigara, 652 litre kaçak motorin, 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 6 adet fişek, 30 kilogram çay, 20 adet cep telefonu, 9 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet tarihi eser, 1 adet sahte belge, 4 bin 600 TL para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 69 şüpheliden 53’üne kaçakçılık, 15’ine asayiş, birini terör suçundan adli işlem yapıldı. (İLKHA)

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