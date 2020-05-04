Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından 27 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 27 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 0,65 esrar maddesi, 1,18 gram eroin maddesi, 316,77 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 11 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 8 şüpheli asayiş suçlarından, 1 şüpheli kaçakçılık suçlarından yakalanmış ve karantina altına alınmaları için ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.