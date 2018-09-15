Şırnak'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Şırnak'ta Cizre ilçesinin Çığır mevkisinde minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.15 Eylül 2018 Cumartesi 18:27
Şırnak'ın Cizre ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Cizre'den Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru gitmekte olan Beşir Çelebi idaresindeki 73 DD 898 plakalı yolcu minibüsü, Çığır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza yerine Cizre, İdil ve Nusaybin'den sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 17 kişi ambulanslarla Cizre ve Nusaybin'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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