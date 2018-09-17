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Şırnak'ta facianın eşiğinden dönüldü! PKK'nın hain planı önlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı, güvenlik güçlerinin dikkatiyle bulundu. Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:53
Şırnak'ta facianın eşiğinden dönüldü! PKK'nın hain planı önlendi

Şırnak’ta teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulunarak, olası bir facianın önüne geçildi. 

Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesi Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kösrali köyü yolu üzeri Başgören mezrası bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan yol arama tarama faaliyeti esnasında, yolun kenarında kablo olduğu farkedildi.

Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapılan incelemede yola tuzaklanmış 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra bomba kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:53
  1. Şırnak
  2. PKK

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