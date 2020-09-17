Şırnak'ta Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir şehit yakınına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Valilikte düzenlenen törende, 5 yıl önce Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Sabri Oğrak'ın özgeçmişi okundu.

Törende konuşan Vali Vekili Tunahan Efendioğlu, ülkenin bugünlere kolay gelmediğini, bu günlere gelinmesinde şehit ve gazilerin büyük payı olduğunu söyledi.

Bugüne kadar terörle mücadelede şehitler verildiğini dile getiren Efendioğlu, "Onlar sayesinde burada rahat bir şekilde oturuyoruz. Şehit Sabri kardeşimiz gibi, şehit polis, asker ve güvenlik korucularımız sayesinde bizler de bayrağımızı en tepede dalgalandırıyoruz." dedi.

Şehidin Cizre'de teknisyen olarak çalıştığını, silahlı bir kuvvet olmadığına dikkati çeken Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Göreve gitmişti ama alçak terör örgütü sivil, polis asker dinlemeden silahlı saldırıda bulunuyor. Bu arkadaşımız da orada şehit oluyor. Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmıyor. Şehit Sabri Oğrak'ın devam ettirdiği dava bugün arkadaşlarımız tarafından da sürdürülüyor. Hiç terörist kalmayana kadar bu mücadelemiz devam edecek. Akılları başlarındaysa gelirler teslim olurlar. Olmazlarsa birer, ikişer temizliyoruz. Bu devletten daha büyük kimse yok."

Törende daha sonra Vali Vekili Efendioğlu, şehit Sabri Oğrak'ın madalya ve beratını ağabeyi Erdem Oğrak'a takdim etti.