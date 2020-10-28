Şırnak'ta Bakanlık desteğiyle kurulan Kato Rafting Takımı'nın hedefi dünya şampiyonası

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/MESUT VAROL - Şırnak'ta sportif faaliyetlerinin yaygınlaşması ve kentin saklı kalan güzelliklerinin tanıtılması amacıyla kurulan Kato Rafting Takımı, kentin sportif başarılarla gündeme gelmesi için mücadele veriyor.

Beytüşşebap ilçesinde gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 3 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Beytüşşebap Kaymakamlığının desteğiyle rafting takımı kuruldu.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Kato Dağı'nın adının verildiği rafting takımı, bu süreçte çeşitli illerde katıldıkları müsabakalarda dereceler elde etti.

Hakkari'de devam eden Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarına katılan sporcular, burada ve diğer yarışlarda elde edecekleri başarılarla dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Kato Dağı'nın eteklerinde yemyeşil ağaçların arasından süzülen derelerde şampiyonaya hazırlanan sporcular, bu sayede hem ilçenin güzelliklerinin tanıtılmasına hem de gençlerin doğa sporlarına ilgi duymasına katkı sağlıyor.





- "Başarılarımızı şehitlerimize armağan ediyoruz"





Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Serdar Gökçe, AA muhabirine, şampiyona için Hakkari'de bulunduklarını ve organizasyonu heyecanla takip ettiklerini söyledi.

Kentteki gençleri spora yönlendirmek amacıyla rafting takımı kurup çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Gökçe, "Takımımıza, teröristlerin 'İkinci Kandil' olarak nitelendirdiği ancak güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlediği Kato Dağı'nın ismini verdik. Huzurla birlikte gençlerimizi spora ve güzel hizmetlere yönlendirmek için böyle bir adım attık." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Beytüşşebap Kaymakamlığının desteğiyle kentte ilk kez rafting takımının kurulduğunu anlatan Gökçe, şöyle konuştu:

"Bu yüzden çok mutluyuz. Üç kategoride yarışıyoruz. Açık erkek, açık kız ve mix takımlarımızı buraya getirdik ve yarışıyoruz. Burada 25 sporcumuz var, bunlardan 15'i kız. Başarılı olmak için mücadele ediyoruz ve bu başarılarımızı şehit olan güvenlik güçlerimize armağan ediyoruz. İlçemizde yapılan şampiyonaya İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da katılmıştı. Kato rafting ekibini kendi kulübüne aldı, çok mutlu olduk. Sayın Bakanımızın takımımızı seçmesi bizi çok mutlu etti. 3 yıldır raftingin yanı sıra farklı doğa sporları, doğa gezileri, yamaç paraşütü gibi aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda Şırnak huzurun kenti haline geldi. Örnek gençlerin yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz"

Sporculardan Güler Gökçe de yarışlara iddialı hazırlandıklarını ifade ederek, "Şırnak'ta daha önce yaşanan olayların yarattığı kötü etki bizim çalışmalarımız ve başarılarımızla bitecek inşallah. Bölgemizdeki ve diğer illerdeki sularda birincilik hedefliyoruz. Daha büyük hedeflerimiz var. İnşallah dünya şampiyonalarına katılacağız. Bu hemen olacak bir şey değil. Yeni kurulan bir takımımız ama kendimizi geliştiriyoruz. Bölgemiz terörle anılıyordu fakat şimdi rafting ve doğa sporlarıyla anılıyor. Kötü devir bitti, kapattık o dönemi." değerlendirmesinde bulundu.