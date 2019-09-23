Şırnak'ta 9 terörist öldürüldü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 terörist daha öldürüldü.23 Eylül 2019 Pazartesi 10:52
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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