Şırnak'ta 9 terörist öldürüldü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 terörist daha öldürüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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