Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı

ANKARA (AA) - Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki "Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu"nda bir mağaradaki 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde sürdürülen operasyona ait görüntülerde, bölgeye helikopterle gelen komandolar, arazi taraması sırasında teröristlerin bulunduğu mağarayı tespit ederek "Teslim ol!" çağrısında bulunuyor.

PKK'lı teröristlerin, komandoların çağrısına ateşle cevap vermesi üzerine çatışma başlıyor.

Çatışma sırasında silahlı insansız hava aracı (SİHA) hedefi tam isabetle vuruyor. Daha sonra komandolar mağara girişinin genişletilmesi amacıyla el bombası atıyor ve mağaraya giriş yapıyor.

Mağaradan etkisiz hale getirilen 5 teröristin cesedini ve malzemeleri çıkartan komandolar mağarayı imha ediyor.

- Sözde örgüt sorumluları etkisiz hale getirildi

Operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristin arasında sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Evrim Cembeli" kod adlı Menice Özkan ile sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde örgütün erzak, malzeme, silah ve mühimmat depolarının sorumluluğunu yapan "Tekoşin Cudi" kod adlı Edibe Kündün'ün de bulunduğu belirlenmişti.

Mağara ve çevresinde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına ait çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı maddenin yanı sıra kışı geçirmek için stokladıkları çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

- "Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 Aralık 2020'de Mecliste yaptığı konuşmasında "Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız, onlara sürprizimiz var, onlara ecel teri döktüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

