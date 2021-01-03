Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "2021'de kahramanlarımız, Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. Mağarada 5 terörist, kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi"
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"2021'de kahramanlarımız, Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin."