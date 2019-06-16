0553 313 94 23

Şırnak'ta 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16 Haziran 2019 Pazar 08:55
Şırnak'ta 3 terörist öldürüldü

Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 08:55
  1. Şırnak
  2. İdil
  3. Cehennem Deresi
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM / 16 Haziran 2019
    1. GÜNDEM / 16 Haziran 2019
    2. Aksaray’da tüfekli kavga: 1 ölü, 3..
    3. Yağmur altında Atatürk ve İstiklal..
    4. Akit yalnız değil! Murat Alan’a..
    5. Başkan Tekin’in “Babalar Günü” Mesajı.
    6. 37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
    7. Şırnak’da 3 terörist etkisiz hale..
    8. Şırnak'ta 3 terörist öldürüldü
    9. NATO'dan çok kritik açıklama:..
    10. (ÖZEL) Kucağında bebekle polise..
    11. Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
    12. İki komşu arasında bıçaklı kavga: 3..
    13. İnşaat sektörüne müjdeli haber
    14. Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale..
    15. İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın İdil..
    16. Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! Büyük..
    17. E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan..
    18. Demiryollarında yerlileşme atağı
    19. Norveç'li yobazdan Kur'an-ı Kerim..
    20. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu!..
    21. Bakan Turhan son noktayı koydu: İlk..
    22. İstanbul seçimine günler kala AK..
    23. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye..
    24. Trump’tan New York Times’a sert tepki
    25. Başkent’te alev alan lokanta yanındaki..
    26. Villasında birlikte alkol aldığı..
    27. Doğalgaz kutusunun yanındaki araç..
    28. 16.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    29. Otomobilde çıkan yangın doğalgaz..
    30. Esenler’de çatıda çıkan yangın paniğe..
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!
    ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı