Şırnaklılar, Erdoğan’ı heyecanla bekliyor

Ziyaret öncesi AK Parti il kongresinin yapılacağı Şırnak Şehir Stadı’nda hazırlıklar tamamlandı. Stattaki yeşil alana sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sandalyeler yerleştirilirken stat Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla süslendi.



Türkçe ve Kürtçe afişler



Erdoğan’ın büyük boy posterlerinin asıldığı alanda protokol için ayrı bölüm oluşturuldu. Türkçe ve Kürtçe pankartlar asılan statta delegelerin oy kullanacakları alanlar düzenlendi. Partililer alana ateşleri ölçüldükten sonra 8 ayrı kapıdan giriş yapacak. Her ilçenin giriş saati ayrı olacak. Alandaki her bir sandalye arasında 1,5 metre mesafe bulunacak. 640 delegeye dezenfektan malzemeleri ve tek kullanımlık kalemler verilecek. Hazırlıklara ilişkin konuşan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şırnak adına hem önemli hem de anlamlı bir kongreye hazırlandıklarını belirtti.



İçinde bulunulan koşulların tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalık olduğuna işaret eden Erkan, şunları söyledi: “Rabbim bütün ümmeti, bütün dünyayı muhafaza eylesin. Tabii AK Parti’nin kongreleri başka siyası partilerde olduğu gibi bir kaosun değil tam tersine bir tazelenmenin, kan değişiminin, demokratik manada daha da ilerlemenin, gelişmenin bir ön koşulu olarak yapılır. Bizler de halkımıza yakışır bir şekilde hem coşkulu hem de tedbirli bir kongreyi gerçekleştireceğiz. ”



Şırnak Cumhurbaşkanının evidir



Şırnaklı Hacı Namdar da, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başımızın üstünde yeri var. Kendisinden çok memnunuz. Çünkü bize sahip çıkıyor, Şırnak’a sahip çıktı. Şırnak Cumhurbaşkanının kendi evidir, kendi evine geliyor. Çok memnunuz. Zaten Şırnak’ın değil dünyanın lideridir. Hem Türkçe hem Kürtçe onu selamlıyoruz” dedi. Hüsniye Karal da, “Onu çok seviyoruz. Gelecek olmasından dolayı sevinçliyiz. Çok emeği var Şırnak’a. Fakirlerin babasıdır. Çok seviyoruz, mutluyuz. Ona Şırnak olarak evimizi, kapımızı, yüreğimizi açıyoruz” diye konuştu.