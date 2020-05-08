  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şırnaklı öğrenci kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:39:25 -
Şırnaklı öğrenci kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan 14 yaşındaki Sami Abdurrahman Bayram, kumbarasında biriktirdiği 220 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Beldenin Hatipler Mahallesi'nde ikamet eden Bayram ailesinin 4 çocuğundan biri olan, lise 1. sınıf öğrencisi Sami Abdurrahman Bayram, televizyonda bir çocuğun kampanyaya bağış yaptığını görünce ailesine, kendisinin de kumbarasındaki parayla kampanyaya destek vermek istediğini söyledi.

Baba Abdulaziz Bayram da 156 Jandarma hattını arayarak bağış yapmak istediklerini aktardı.

Jandarma ekibiyle bankaya gidip 220 lirasını kampanya hesabına yatıran Bayram, kampanyaya destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Baba Bayram da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kampanyaya öncülük ettiği için teşekkür ederek "Oğlum kumbarasındaki parayı bağışlamak istediğini iletti. Ben de jandarmayı arayarak durumu ilettim ve parasını ilgili hesaba yatırdık." diye konuştu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da Bayram'ı arayarak örnek davranışından dolayı kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı