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Aktüel Şırnaklı çocuklarla polislerin yürekleri ısıtan kartopu savaşı
Aktüel

Şırnaklı çocuklarla polislerin yürekleri ısıtan kartopu savaşı

EGM'nin Şırnaklı çocuklarla polislerin eğlenceli kartopu savaşını paylaştığı videosu izleyenlerin yüreklerini ısıtırken sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:34:00 -

Şırnak’ta çocuklar ile trafik polislerinin kartopu savaşı, yürekleri ısıttı.

Çocuklarla polislerin kartopu savaşı

Şırnak kent merkezinde 3 gündür devam eden kar yağışı trafiği aksatırken, çocuklar için ise eğlence oldu. Kentte etkili olan karın keyfini yaşayan çocuklar, aileleriyle beraber dışarıda oynadılar.

Cumhuriyet Mahallesi’nde devriye atan trafik polisleri de çocukların kar sevincine ortak oldu. Çocuklar ile polisler arasında oynanan karşılıklı kartopu savaşı renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar tarafından yoğun kartoplarının hedefi olan polisler, "Teşekkür çocuklar iyi eğlenceler" diyerek mahalleden ayrıldı.

Görüntüleri EGM paylaştı

Şırnak’ta kısıtlama gününde çocuklar ve polislerin kartopu savaşında çekilen görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere çok sayıda sosyal medya haspaların da paylaşım rekoru kırdı. Şırnak’ta kayda geçen görüntüler yürekleri ısıttı. Mahalle’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar ve trafik polisi ekipleri kartopu oynamaları renkli görüntüler oluşturdu.

Şırnaklı çocuklar ve trafik polislerinin kartopu savaşı başta Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere çok sayıda kullanıcı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaşımda, "Çocuklara karşı tabii ki kaybettik" ifadeleri ile eğlenceli kartopu savaşından görüntülere yer verildi.

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