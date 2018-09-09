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Şırnaklı çiftçi eşiyle ülke ülke geziyor

Şırnak'ta çiftçilikle uğraşan Feyzullah Artuç ve eşi Taybet Artuç,farklı kültürleri tanımak için 17 yılda 10 ülke gezdi. Çift, yeni hedeflerinin Avrupa ülkelerini dolaşmak olduğunu söyledi.

09 Eylül 2018 Pazar 17:50
Şırnaklı çiftçi eşiyle ülke ülke geziyor

Şırnak'ın Belveren beldesinde çiftçilik yapan 5 çocuk babası Feyzullah Artuç (50) ve eşi Taybet Artuç, farklı kültürleri keşfetmek amacıyla 2001 yılından sonra 10 ülke gezdi. Bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya ve Katar'ı ziyaret etti. Gittikleri her ülkede kendi yöresel kıyafetlerini de götüren Artuç çifti, gezdikleri ülkelerde çekindikleri fotoğrafları, ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"GÜNDEMİMİZDE MISIR, ARDINDAN AVRUPA ÜLKELERİ VAR"

Taybet Artunç, eşinin kendisi olmadan bir yere gitmediğini, bunun da bölgedeki kadın-erkek ilişkilerinde pek rastlanan bir durum olmadığını belirterek, "Beni yanına almadan bir yere gitmek istemiyor. Ben de doğal olarak 'geride kalan çocuklar ne olacak, onlara kim bakacak' kaygısı ile gitmek istemiyorum. Ama buna rağmen 10 ülkeye gittik. Ülkelerin kültürlerini tanımak için gezmeye de devam ediyoruz. Eşim bana, çocukların büyüdüğünü kendi kendilerine bakacağını ve biz yaşlandığımız zaman evde oturmak zorunda olacağımızı o nedenle yaşamız el verirken gidip dünyayı gezmemizin güzel olacağını söyleyerek beni ikna ediyor. Şimdi gündemimizde önce Mısır, ardından Avrupa ülkeleri var" dedi.

"DÜNYAYI GEZEREK GİTTİKLERİ YERLERİN KÜLTÜRLERİNİ ÖĞRENİYORLAR"

Çiftin kızları Bahar Artuç ise babası Feyzullah Artuç'un annesini çok sevdiğini, onsuz bir bardak çay bile içmediğini ifade ederek, "Babam anneme çok düşkündür. Nereye gitse onu yanında götürür. Babam, ziyaret edeceği ülkeye gitmeden önce o ülke ile ilgili kitapları okur. Babam ilkokul mezunu. Ancak kendisiyle sohbet edince yüksekokul bitirdiğini düşünürsünüz. Çok bilgili ve kültürlüdür. Yabancı dili yok ama girişken olduğu için insanlarla dillerini bilmese bile kolaylıkla anlaşabiliyor. Anneme dayatarak okuma yazma kursuna gitmesini sağladı. Onlar şimdi dünyayı gezerek gittikleri yerlerin kültürlerini öğreniyorlar" diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:50
  1. Şırnak
  2. Feysullah Artuç

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