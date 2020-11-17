  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan piyade teğmenin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
Aktüel

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan piyade teğmenin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 02:13:44 -
Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan piyade teğmenin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.

Şehidin naaşı uçakla Erkilet Havalimanı'na getirildi. Burada basına kapalı gerçekleştirilen törene şehidin yakınları, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Törenin ardından cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehidin naaşı Kalem Kırdı Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip düzenlenecek tören sonrası Kartal Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama
Gündem

Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı. Büyük tepki çeken olay so..
Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken ifadeler
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken ifadeler

Merkez Bankası'nın faiz kararı altın fiyatlarını etkileyecek mi? Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte yorumlar...

ABD medyası New York Times'tan skandal Erdoğan ve Türkiye sözleri
Gündem

ABD medyası New York Times'tan skandal Erdoğan ve Türkiye sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaretinden ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan ABD medyası New York Times yay..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay