Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan piyade teğmenin ailesine acı haber verildi
KAYSERİ (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in Kayseri'deki ailesine acı haber verildi.
Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle geldikleri merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta bulunan babaevine acı haberi verdi.
Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, aile yakınları da babaevine gelerek taziyede bulundu.
Şehit Sönmez'in Kalem Kırdı Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip düzenlenecek tören sonrası Kartal Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.