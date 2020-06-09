Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.