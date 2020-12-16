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Aktüel Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:10:21 -
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pehlivan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Vali Pehlivan, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Ateşkes gölgesinde uçurtma etkinliği" adlı fotoğrafları tercih etti.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin yıl içerisinde yaşam, spor ve haber kategorisindeki fotoğrafları seçmekte zorlandığını, hepsinin birbirinden kaliteli olduğunu dile getiren Pehlivan, fotoğrafların ait olduğu kategoride çok güzel mesajlar ve anlamlar içerdiğini söyledi.

Tüm muhabirleri tebrik eden ve başarılı çalışmaların devamını dileyen Pehlivan, Anadolu Ajansının 100 yılı aşkın süredir yurt içi ve dışındaki bütün çalışanlarıyla önemli ve başarılı çalışmalar icra ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Pehlivan, başarı ve özveriyle görev yapan yurt içi ve yurt dışındaki muhabir ve çalışanlarına başarılar diledi.


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