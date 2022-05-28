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Ekonomi Şırnak Üniversitesi İç Denetçi alacak
Ekonomi

Şırnak Üniversitesi İç Denetçi alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre İç Denetçi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 14:16:00 -
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Şırnak Üniversitesi ilanda sayısı ve kadro derecesi belirtilen iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.
3. İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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