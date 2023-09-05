Şırnak Üniversitesi, 15 yıllık zaman diliminde bu yıl ilkleri yaşıyor

Şırnak Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, faaliyet gösterdiği 15 yıllık zamanın en yüksek doluluk oranına ulaştı. Üniversite, 2023-2024 eğitim-öğretim yılına yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.

Şırnak Üniversitesi, 2008 yılında 73 öğrenci ile başladığı eğitim hayatının 15’inci yılında başarılarını katlayarak arttırdı. İstikrarlı bir şekilde büyüyen üniversite, bu yıl birçok bölümde kontenjan artışına gitti. Buna rağmen doluluk oranını yüzde 95 doluluğa ulaştı.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 2008 yılında kurulmasına rağmen çok hızlı bir gelişme gösterdiğini Şırnak Üniversitesinin dünyadaki 12 bin üniversite arasında 3 bin 434 sırada yer aldığını söyledi. Kampüslerinin yeni nesil üniversiteler arasında çok modern bir şekilde inşa edildiğini, alt ve üst yapıda iyi üniversiteler arasında yer aldığını vurgulayan Aktaş, “Bu modernize öğrencilerin üniversite tercihinde önemli yer tutabiliyor. Buraya gelecek eğitimcilerin Şırnak Üniversitesinde eğitim ve öğretim faaliyetini rahatlıkla sağlayabiliyor. Bizim kampüsümüzde yer alan kütüphane çok az üniversitede var. Ayrıca Şırnak Üniversitesi 2019 yılında Türkiye’de yapılan binalar arasında en iyi bina seçildi. Buda binaların eğitim açısından değerli olduğunu göstermektedir” dedi.

Öğrenci sayısının yaklaşık 6 bin 500 civarında olup bunların önemli bir kısmı fakülte öğrencilerinden oluşmakta olduğunu, diğer kısmını meslek yüksekokulu öğrencilerinden oluştuğun belirten Rektör Alkış, "Kampüsümüzde 5 fakülte, 2 yüksek okul ve meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Bizim kampüste öğrencilerimiz rahatlıkla üniversite ortamında hissedebiliyorlar. Bu da bizim için gurur verici bir durum. Öğrencilerimiz bazen havuzun kenarında, kütüphanede öz çekim yaptıklarını gördüğümde gurur duyuyorum. Onların mutluluğu bizim için asıl olandır. İstanbul, Ankara, İzmir’deki arkadaşlarıyla yaptıkları bu paylaşımı gördüğümde iftihar ediyorum. Buda Şırnak için iyi bir referans" diye konuştu.



"Sağlık bilimleri fakültesini tıp fakültesine hazırlık olarak düşünüyoruz"



Sağlık bilimleri fakültesini tıp fakültesine hazırlık olarak düşündüklerine ifade eden Alkış, "Aynı zamanda 500 yataklı bölge hastanesi yapılıyor. Bu hastanenin afiliye sistemi şeklinde tıp fakültesine dönüştürülmesini planlıyoruz. Gerekli görüşmeleri yaptık inşallah bunda başarılı oluruz. Şehrimize ciddi bir katkı sunacaktır. İl genel nüfusumuz yaklaşık 600 bin hem sağlık sorunlarını giderebilecek hem de akademisyenlerimiz için iyi bir imkan olacaktır. Akademisyen sayımız 350 civarında Bunların yaklaşık 30’u profesör, 60’ı doçent ve geri kalanları da doktor öğretim üyeleri ile asistan. Bunlar şehrimiz için iyi bir imkan. Akademisyen demek beyin demek güç demek bunların her birisi için Şırnak’a çok önemli hizmetler katabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Rektör olarak atandığımda bütün birimleri görmek sorun sıkıntıları yerinde görmek için ziyaretlerde bulundum" diyen Rektör Alkış, "İdil ilçesine gittiğimde Ziraat Fakültesi öğrencisi olduklarını söyleyen bir grup beni karşıladı. ‘Sayın rektörüm biz buradayız barınma sorunu yaşıyoruz, çok güç durumlarda eğitim görüyoruz. Siz bize yardımcı olursanız merkez kampüsüne alırsanız bizi çok memnun edersiniz’ dediler. Bende bunu yönetim kurulu ile görüştüm. ‘Böyle bir imkanımız var mı buradaki fakültemizi kampüsümüze taşısak iyi olur mu’ diye görüştük. Yönetim kurulumuz oy birliği ile bu kararı uygun buldu. Merkez kampüsümüzde hem yurt imkanımız var hem lojman imkanımız var hem de çok iyi modern şekilde dizayn edilmiş laboratuvarımız var. Buda doğal olarak öğrencinin dikkatini çekmektedir. Ziraat fakültesinin öğrenci ve hocaları böyle bir talepte bulununca bizde bu talebi değerlendirdik ve oy birliği ile karara imza attık” ifadelerinde bulundu.